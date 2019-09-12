Космонавты спешно готовятся к отражению смертоносной атаки

Фотография, сделанная недавно с Международной космической станции, не на шутку заинтересовала ученых. На снимке видны странные огни непонятного происхождения. Уфологи, не дожидаясь оценки астрономов, заявили, что к нашей планете приближаются боевые корабли с Нибиру.

"Поскольку их можно видеть невооруженным глазом, то они уже находятся в опасной близости с Землей. И действия на МКС тому подтверждение", –

приводит Vlad Time мнение неустановленного эксперта.

По словам информированного источника, корпус космической станции усилили бетоном – несколько дней назад в СМИ появились сообщения о том, что российским астронавтом успешно удалось приготовить в условиях невесомости компоненты смеси. Конспирологи уверены, что бетон в космосе нужен исключительно для защиты от атаки пришельцев. Все признаки указывают на то, что астронавты на МКС готовятся к обороне.

Безусловно, титан и сталь смогли бы лучше защитить орбитальную станцию, но они слишком тяжелы, чтобы доставлять их в космос. А огненный флот инопланетян приблизится к МКС уже через двое суток. Уфологи выражают надежду, что астронавты успеют укрепить станцию до начала боевых действий, и что конструкция сможет выдержать удары неприятеля.

Тем временем, представители академической науки скептически оценивают само наличие инопланетной угрозы, а сенсационную фотографию называют подделкой.