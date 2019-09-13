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В России нашли пришельца с Венеры

Первая жертва Нибиру: в России нашли пришельца с Венеры
Фото: pixabay.com
Жители Солнечной системы в панике ищут спасения на Земле

В пятницу, тринадцатого, уфологи поделились с широкой публикой очередной сенсацией: в России нашли странное инопланетное существо крошечного размера.

Его кожа была зеленого цвета, покрыта фиолетовыми потеками. Маленький пришелец был весь вымазан слизью. Нашли венерианца в далеком поселке – жители немедленно вызвали полицию, однако вместе со стражами порядка приехали люди в костюмах и быстро увезли находку.

По словам очевидцев, над местом, где лежал гуманоид, летали 3 святящихся шара. Затем они с грохотом испарились, а когда жители подошли поближе, чтобы выяснить, что произошло, нашли необычного малыша.

По мнению уфологов, найденный малютка – спасшийся ребенок с Венеры. Эта планета недавно была уничтожена коварной Нибиру. Вероятнее всего, крохотного пришельца отправили на Землю чтобы он получил шанс спастись.

Ученые затруднились дать комментарий на эту новость, отмечает Vlad Time.

Валентина МАЙОРОВА
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