Жители Солнечной системы в панике ищут спасения на Земле

В пятницу, тринадцатого, уфологи поделились с широкой публикой очередной сенсацией: в России нашли странное инопланетное существо крошечного размера.

Его кожа была зеленого цвета, покрыта фиолетовыми потеками. Маленький пришелец был весь вымазан слизью. Нашли венерианца в далеком поселке – жители немедленно вызвали полицию, однако вместе со стражами порядка приехали люди в костюмах и быстро увезли находку.

По словам очевидцев, над местом, где лежал гуманоид, летали 3 святящихся шара. Затем они с грохотом испарились, а когда жители подошли поближе, чтобы выяснить, что произошло, нашли необычного малыша.

По мнению уфологов, найденный малютка – спасшийся ребенок с Венеры. Эта планета недавно была уничтожена коварной Нибиру. Вероятнее всего, крохотного пришельца отправили на Землю чтобы он получил шанс спастись.

Ученые затруднились дать комментарий на эту новость, отмечает Vlad Time.