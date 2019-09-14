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Остались сутки: гигантский астероид разрушит Землю

Остались сутки: гигантский астероид разрушит Землю
Фото: www.globallookpress.com
Нибиру притянула космическое тело

В ночь с 14 на 15 сентября мимо Земли пронесутся два астероида. Об этом сообщала NASA. Ученые, которые следили за небесными телами почти 20 лет, утверждают, что траектория объектов безопасна для нашей планеты – они не заденут даже орбиту. Однако немецкие уфологи с ними не согласны.

Конспирологи отмечают, что сам по себе второй астероид действительно пролетит мимо. Однако этого не случится – Нибиру притянет своей гравитацией объект, пишет портал VladTime. Из-за того, что планета  X находится на орбите Земли, чего официальные ученые не признают, астероид направится прямиком на поверхность нашего дома.

Уфологи ждут, что конец света произойдет 15 сентября, когда астероид упадет на Землю. Они считают, что ученые могут скрывать эту информацию от людей, чтобы не сеять панику.

Впрочем, предыдущие предсказания альтернативно одаренных специалистов так и не сбылись. 

Полина ИВАНОВА
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