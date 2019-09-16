Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Остались только кольца: Нибиру уничтожила Сатурн

Земля на очереди: Нибиру уничтожила Сатурн
Фото: pixabay.com
Звезда Смерти приближается

Окруженный кольцами Сатурн по праву считается одной из красивейших планет Солнечной системы. Однако уфологи обеспокоены тем, что это необычное небесное тело может исчезнуть без следа. По мнению конспирологов, Сатурна больше нет – под остатками его газовой атмосферы притаилась зловещая Нибиру. 

Эксперты из Дальневосточной академии уфологии утверждают, что анализ частиц, из которых составлены кольца Сатурна, показал, что, кроме льда и космического "мусора" там содержится большое количество тяжелых металлов и редких элементов, которые чаще всего содержатся в ядрах планет. Из этого уфологи сделали вывод, что ядро Сатурна полностью поглощено захватчицей Нибиру.

До конца неизвестно, почему планета Х так долго находится внутри окольцованного гиганта, отмечает Vlad Time. Некоторые конспирологи предполагают, что сверхплотная атмосфера Сатурна не отпускает Нибиру, и космическая злодейка не может вырваться за пределы уничтоженного ею ядра.

Другие же уверены, что планета Х просто нашла удобный пункт, откуда она сможет атаковать остальные планеты солнечной системы. Бдительные эксперты уже писали, что за Юпитером обнаружен портал, с помощью которого Нибиру быстро доберется до Земли.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Названа дата объединения России и Белоруссии

Раскрыты детали плана по интеграции

Киев отказался от расследования по делу МН17

Выяснилось, почему Незалежная так легко отдала важного свидетеля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей