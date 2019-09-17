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Дни Земли сочтены: в изменении климата увидели страшный знак

Дни Земли сочтены: в изменении климата увидели страшный знак
Фото: www.globallookpress.com
Человечеству грозит опасность. Голубой планете предрекли падение на Марс

Наматывающая круги около Юпитера и Марса пара астероидов – это осколки планеты Тиамат, растерзанные гравитационными полями первых, полагают уфологи. По их мнению, разорванное части небесного тела пытаются "склеиться".

Ту же участь ученые приготовили и Земле, которая, уверены они, является таким же куском. В Москве не сомневаются, что их коллеги открыли обитаемую планету. 

"Тиамат имела все условия для развития жизни. Даже после гибели, осколки планеты не утратили микроорганизмы. Поэтому на Земле возникли более сложные жизненные формы. Такая же судьба должна была настичь и другие осколки", – цитирует специалистов портал VladTime.

Изменение климата, которое не могли не заметить россияне, конспирологи связывают с началом конца голубой планеты, которая отдаляется от Солнца. Таким образом, Тиамат стягивает свои осколки, что приведет к печальным последствиям. 

По одной из версий уфологов, человечество может погибнуть от холода. По другой – от падения Земли на Марс. 

Ксения АНДРЕЕВА
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