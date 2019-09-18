Обитатели планеты Х заряжают супероружие перед атакой на Землю

Инопланетяне приступили к последнему акту подготовки вторжения на человечество – они проводят испытания сверхточных орудий, с помощью которых намереваются уничтожить нашу цивилизацию.

Для начала аннунаки – обитатели Нибиру – планируют взорвать одну из лун Юпитера. Ожидается, что ярчайшая вспышка будет видна даже с Земли, сообщает Vlad Time.

Ученые из Планетологического института в штате Аризона, США, поделились весьма любопытной информацией. Согласно их расчетам, в сентябре на Ио проснется супервулкан Локи. Извержение на спутнике Юпитера приведет к выбросу огромного количество тепла и пепла, гигантское облако скроет Ио и часть Юпитера от наблюдателей на неопределенное количество времени.

В ответ на это российские уфологи высказали свои соображения. Они считают, что выброс тепла на Локи будет в 10 раз сильнее обычного. Конспирологи напомнили, что месяц назад интернет-пользователи поделились роликом, на котором видно, как неизвестный объект врезался в Юпитер, после чего происходит мощный взрыв. Самая большая планета солнечной системы – газовый гигант, что же конкретно могло так взорваться? Уфологи уверяют, что это обитатели Нибиру испытывают сверхоружие перед атакой на Землю.

По-видимому, человеческую цивилизацию в сентябре ожидает кровавый финал. Инопланетяне используют Ио и Юпитер в качестве полигона для испытания сейсмического оружия. Если планета Х взорвет Ио, то выделившее тепло приведет к таянию льдов в поясе астероидов, они неизбежно изменят траекторию и часть их отправится прямиком на Землю. Однако возможен и другой вариант развития событий: Нибиру взорвет нашу планету, запустив извержение земных супервулканов. Тогда место обитания людей превратится в огненный ад, и человечество исчезнет. Ранее появилась информация о том, что Звезда Смерти уничтожила Сатурн.



