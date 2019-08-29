Жертва экспериментов: в Сибири заметили оборотня

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Тревожные новости пришли из Сибири: в одной из глухих деревень заметили необычное существо: наполовину это волк, наполовину – человек. Оборотень довольно высок и имеет пасть с зубами.
Эксперты уже дали имя странному существу – волкожрак, по одной из версий, он получился в результате экспериментов ученых над пришельцами: они хотели скрестить животное и человека.
"Вероятно, эти эксперименты проводятся уже давно по всей Земле, именно после встреч с результатами таких экспериментов и появлялись легенды об оборотнях и волколаках. Мы уже дали название этому существу – волкожрак",
– цитирует слова эксперта VladTime.
Такие эксперименты проводят в глуши, подальше от больших городов, чтобы не вызвать подозрения. Эксперты предполагают, что иногда монстры могут выходить из-под контроля и начинают нападать на людей.
В СМИ подобному явлению уже дали название "синдромом оборотня", сейчас он активно распространяется по всему миру. Официально ученые пока не подтверждают смелые предположения уфологов.
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