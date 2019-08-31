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Найдено неожиданное доказательство существования пришельцев

Найдено неожиданное доказательство существования пришельцев
Фото: www.globallookpress.com
На спутнике Юпитера обнаружили базу инопланетян

На луне Европа увидели гигантский космодром с соответствующей инфраструктурой, которую разглядели на снимках NASA. По словам уфолога Скотта Уоринга, возможно, не только на этом спутнике Юпитера есть внеземная цивилизация.

На кадрах, которые, по мнению конспиролога, доказывают существование пришельцев, видны прямые углы центральной структуры, темные большие отверстия в центре, возможно, для стыковочных кораблей, а также два длинных крыла по сторонам. Размер объекта примерно 32 км в поперечнике. Уоринг заметил и другие структуры, но NASA, по его словам, размыло фото.

Как передает портал VladTime, вскоре заявление уфолога получило подтверждение. Авторы одного блога в соцсети про НЛО опубликовали запись с летающим странным объектом, который отправляется от Юпитера, пытаясь, видимо, пристыковаться к некому объекту, которого не видно.

Уфологи уверяют, что эти данные доказывают того факт, что спутник Юпитера обитаем, а вода в любой форме является ключом к биологическому разнообразию во Вселенной. Впрочем, в научных кругах существование инопланетян не подтверждают. 

Полина ИВАНОВА
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