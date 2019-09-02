Есть контакт: в лесу на Байкале нашли эльфа-пришельца

Впервые люди смогут пообщаться с инопланетянами

Камеры МКС зафиксировали 1 сентября серебристый болид, который стремительно пронесся мимо станции и врезался в атмосферу Земли.

Вскоре после этого в лесу под Иркутском егеря нашли крошечного эльфа. Милый малыш с огромными глазами, острыми ушками и загадочной зеленоватой татуировкой на лице поразил воображение лесников.

Удивительно, что, когда люди начали обсуждать, куда сообщить о необычном найденыше, крошечное существо не сказало ни слова, однако егеря сразу поняли, что малыш хочет остаться в лесу, под присмотром каких-то могущественных Первых людей. Эльфу принесли теплую вязаную кофту, которую он милостиво согласился надеть.

По мнению уфологов, крошечное космическое существо – потомок тех самых Первых богов Байкала с острова Ольхон, которые, согласно преданиям шаманов, создали людей и Землю. Считается, что 45 тыс. лет назад из-за ядерной войны древние боги покинули Землю, но должны были вернуться, если нашей планете будет грозить полное уничтожение.

Вероятно, их прибытие и заметили космонавты с МКС. Астрономы-любители также засекли над тайгой НЛО – большую сферу, за которой тянулся огненный шлейф. сначала летающую тарелку приняли за метеорит, однако взрыва не было, и исследователи непознанного поняли, что это приземлился инопланетный космический аппарат.

Как сообщает Vlad Time, в Иркутск уже съехались уфологи со всех концов Земли. Вскоре они отправятся на поиски НЛО в надежде на то, что вскоре наконец-то состоится контакт между людьми и инопланетянами.

По мнению конспирологов, древние боги Байкала вернулись не просто так, а для спасения человечества. Вероятно, они готовы поделиться своими знаниями, которые позволят людям разлететься по всей Галактике. Впрочем, официальные ученые считают теории уфологов плодом буйного воображения и напоминают, что нет ни одного доказательства существования жизни вне Земли.



