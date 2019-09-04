В небе над Украиной засекли российский НЛО

Некий светящийся предмет был без инверсионного следа, крыльев и иллюминаторов

Знаменитый уфолог Скотт Уоринг заявил, что у него есть видео, как секретный российский объект летает в небе над Украиной. Эксперт по пришельцем предположил, что аппарат могли сделать с помощью инопланетной технологии.

Видео, опубликованном в Youtube, снято, скорее всего, на смартфон – кадр без звука трясется. Уоринг изучил запись и отметил, что объект то выглядит как треугольник, то как диск.

"Это может быть один из тех совершенно секретных российских летающих объектов. Может быть, сейчас у России уже летают совершенно секретные "чёрные треугольники"?" – предположил уфолог.

Он также считает, что в России и Китае появляются новые технологии вскоре после выхода в США, потому что две страны все взламывают. По его словам, военные по всему миру строят удивительные самолеты с помощью технологий пришельцев. Якобы американцы вместе с русскими работали над несколькими тайными миссиями "Апполон" на Луне, где и нашли технологии пришельцев с упавших кораблей.

Пользователи Сети, посмотревшие ролик, пришли к выводу, что он был снят не над Украиной, так как там не растут пальмы. Другие полагают, что это может быть настоящее НЛО, а третьи считают, что очевидец снял обычный самолет, который так странно выглядит из-за плохой камеры.