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Корабль пришельцев приземлился в Кузбассе

Корабль пришельцев приземлился в Кузбассе
Фото: pixabay.com
Сенсационным открытием поделился известный зарубежный конспиролог

Тайваньский уфолог Скотт Уоринг продолжает неутомимо искать следы инопланетян во всех уголках нашей планеты. Недавно его внимание привлекла странная находка, сделанная в шахте в Беловском районе Кузбасса. Объект имеет небольшие размеры, но при этом он очень тяжелый: диаметр найденного диска чуть больше метра, а его вес – 200 килограммов.

По мнению Уоринга, в Кемеровской области когда-то в древности приземлился настоящий дрон пришельцев. Уфолог напомнил, что подобные необычные объекты и раньше находили в шахтах в различных странах. Они выглядят так, словно сделаны из камня, однако в действительности это не так. Если рассмотреть находку под микроскопом, можно будет узнать что-то об инопланетных  технологиях, написал Уоринг на сайте UFO Sightings Daily.

По мнению эксперта, такие мелкие дроны обычно окружали летающие тарелки и выступали в качестве разведчиков и охранников кораблей пришельцев.

Валентина МАЙОРОВА
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