Крым в опасности: над полуостровом заметили НЛО

Инопланетяне следят за Землей

Жители Керчи уверены – в небе над нашей планетой завис корабль пришельцев. Странные светящиеся объекты попали в объективы камер еще несколько дней назад. Их наблюдали в разных частях города.

По словам очевидцев, они напоминали переливающиеся огни, парящие рядом друг с другом. От некоторых кораблей отваливались горящие куски.

Как пишет издание "Дни24", инопланетные корабли наблюдают за Землей и могут представлять опасность. Подобное явление уже было замечено в США в 1989 году, после НЛО видели в Великобритании в 2016 году.

Возможно, скоро инопланетяне начнут высадку на Землю. По другой версии, в небе могли происходить секретные учения или летать дроны.