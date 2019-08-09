"Живут в огромном колодце": в Антарктиде нашли базу пришельцев

Нибиру
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Один из пользователей Интернета уверен – он нашел дом снежных пришельцев. С помощью спутника ему удалось засечь базу инопланетян, которая скрыта под тоннами льда.
По словам мужчины, пришельцы спрятались в Антарктиде неслучайно – здесь их гораздо труднее найти. "Они живут в огромном колодце, диаметр которого составляет более 40 м. Я продолжу следить за этим местом", – высказался автор находки.
Уфологи, изучившие ролик, верят в версию очевидца. Как пишет VistaNews, Антарктида действительно является аномальной зоной и уже давно используется инопланетянами в качестве аэродрома.
Недавно с предполагаемым местом обитания пришельцев заметили йети – это только подтвердило версию о том, что гуманоиды оборудовали ледяной материк как центр слежения за человечеством и испытания климатического оружия.
На это также указывает и тот факт, что ледники Антарктиды аномально таят без особых причин. Существует версия о том, что в потеплении виноваты инопланетяне: они хотят растопить лед, чтобы вернуть континенты первозданный вид. Ученые пока не подтверждают смелые предположения уфологов.
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