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"Демонские гонки": в Техасе засветилась флотилия НЛО

Фото: www.globallookpress.com
Объекты излучали странные вспышки

Автомобилистка из Техаса случайно сняла, как в небе среди белого дня кружат несколько летающих кораблей пришельцев. Она уверена в том, что это было НЛО, потому что аппараты не были похожи на земные самолеты или птиц. Как только американка начала снимать на мобильный телефон инопланетян, они тут же скрылись за облаками.

Огромный объект возглавлял другие корабли воздушного флота представителей других цивилизаций. Именно пришельцы на маленьких аппаратах заметили автомобилистку. Консприилоги обратили внимание, глядя на ролик, размещенный в Youtube, что пришельцы во всех уголках Земли ведут себя одинаково – они стараются не попадаться людям на глаза, отмечают "Актуальные новости".  

"Они могут быть частью наших секретных космических сил, корабли которой возвращались из очень далекой галактики", "Это, очевидно, инопланетные птеродактили, сбежавшие из недр Земли", "Демонские гонки", – прокомментировали кадры интернет-пользователи.

Впрочем, скептически настроенные юзеры отметили, что это, скорее всего, были парапланы или воздушные судна военных, базы которых находятся в Техасе. 

Полина ИВАНОВА
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