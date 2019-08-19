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На Украине предложили выборочную паспортизацию для россиян

Беглые русские сделают из Украины Россию
Фото: Архип Верещагин/ТАСС
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В Киеве испугались жертв политических преследований из РФ

Ответ Зеленского Путину не приведет ни к чему хорошему, полагает украинский политолог Александр Палий. Речь идет об указе о паспортах беглым россиянам.

По мнению эксперта, президент Незалежной своим поведением демонстрирует собственное бессилие или же выполняет распоряжения "какого-то совета людей, у которых не совсем украинские интересы". "Пришельцы из России", не сомневается Палий, будут создавать свою РФ на Украине, так к последней они равнодушны. Однако некоторые из них, добавил политолог, могут быть полезны Киеву.

"Те россияне, которые могут принести Украине или российскую гостайну, или какие-то особые результаты с точки зрения нашей государственной безопасности, они и так в соответствии с действующим законодательством могут получать ускоренно украинское гражданство", – пояснил эксперт в эфире телеканала "Прямой".

При этом Палий не уточнил, как именно в Киеве будут отсеивать россиян с государственными секретами от совершенно бесполезных. 

Напомним, о том, что жертвам "преследований по политическим убеждениям" станут немедленно выдавать украинские паспорта, стало известно на прошлой неделе.  

Ксения АНДРЕЕВА
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