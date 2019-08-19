Из Москвы на помощь ополченцам прибыли добровольцы и пенсионеры

В 2014 г. в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) находились российские военнослужащие. Однако это были добровольцы и отставники, которые к тому же не присутствовали в местах сражений на постоянной основе. Об этом заявил бывший спикер парламента непризнанного государственного образования Новороссия Олег Царев.

"Могу только сказать, что на тот момент в 2014 году до Иловайска там были, насколько я знаю, российские войска. Но это были пенсионеры, добровольцы, регулярных войск российских не было",

– сообщил политик в эфире НСН.

Тем самым Царев опроверг утверждения западных журналистов, которые якобы нашли доказательства присутствия на территории Украины кадровых российских военнослужащих. Утверждения прессы отверг и бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

"Могу сказать, что пока я командовал, а бои под Иловайском начинались в мою бытность командующим ополчения, естественно, никаких российских танков в колонне в моем распоряжении не было. Бои продолжались в конце июля и первой половине августа… Единственная бронетехника, которая у нас там имелась, – это две "Ноны" (самоходное артиллерийское орудие), которые еще из Славянска вышли. Другой боевой техники там не было", – отметил Стрелков.

Ранее издание The Guardian написало о том, что эксперты британской исследовательской группы Forensic Architecture предъявили доказательства участия России в вооруженных действиях под Иловайском в 2014 году. Ученые якобы нашли спутниковые снимки, на которых видны российские вооруженные автоколонны на территории Украины. Кроме того, на снимках видны танки Т-72Б3, которые на тот момент использовала только армия РФ.

Бои под Иловайском велись с апреля 2014 года. К августу украинским силовикам удалось занять значительную часть города, однако впоследствии они оказались окружены добровольческими вооруженными формированиями. При выходе из котла украинские военные понесли серьезные потери. По официальным данным Министерства обороны Незалежной, Киев потерял убитыми 366 человек.