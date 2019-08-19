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США потребовали от РФ прекратить агрессию

США потребовали от РФ прекратить агрессию
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеБьют по своим: украинский танкер наказали за помощь Черноморскому флоту
Посол Вашингтона в Киеве выступил в традициях Twitter-дипломатии

США вспомнили о страдающих от действий Вооруженных сил Украины жителях Донбасса, но призыв о прекращении огня обратили к российским властям.

"В этот Всемирный гуманитарный день мы думаем о миллионах мирных жителей, страдающих из-за конфликта, в том числе на Донбассе и в Крыму. Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить свою агрессию",

– такое воззвание опубликовало в Twitter посольство США на Украине в понедельник, 19 августа. В эту дату по решению Генассамблеи ООН отмечается Всемирный день гуманитарной помощи. Видимо, в Вашингтоне под гуманитарной помощью понимают пустословие и поставки оружия.

В июне 2019 г. стало известно, что США вдвое увеличили размер военной помощи Незалежной, решив направить стране, где пятый год длится гражданский конфликт, дополнительные снайперские винтовки, гранатометы и противоракетные радары.

Ранее миссия ОБСЕ засекла с киевской стороны линии разграничения запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Николай ВИКТОРОВ
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