США потребовали от РФ прекратить агрессию

Посол Вашингтона в Киеве выступил в традициях Twitter-дипломатии

США вспомнили о страдающих от действий Вооруженных сил Украины жителях Донбасса, но призыв о прекращении огня обратили к российским властям.

"В этот Всемирный гуманитарный день мы думаем о миллионах мирных жителей, страдающих из-за конфликта, в том числе на Донбассе и в Крыму. Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить свою агрессию",

– такое воззвание опубликовало в Twitter посольство США на Украине в понедельник, 19 августа. В эту дату по решению Генассамблеи ООН отмечается Всемирный день гуманитарной помощи. Видимо, в Вашингтоне под гуманитарной помощью понимают пустословие и поставки оружия.

В июне 2019 г. стало известно, что США вдвое увеличили размер военной помощи Незалежной, решив направить стране, где пятый год длится гражданский конфликт, дополнительные снайперские винтовки, гранатометы и противоракетные радары.

Ранее миссия ОБСЕ засекла с киевской стороны линии разграничения запрещенное минскими договоренностями вооружение.