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Вашингтон вдвое увеличил военную помощь Киеву

Фото: flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine
Украина выпросила у США еще $250 млн на оружие

Пентагон дополнительно выделит Украине $250 млн на вооружение, а также подготовку и снабжение военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оборонное ведомство Украины.

В частности, в рамках военной помощи на Украину отправят "снайперские винтовки, гранатометы и противоракетные радары, оборудование для командования и управления; для обнаружения радиолакационного подавления и обеспечения безопасной связи; транспортные средства; приборы ночного видения и медикаменты".

По подсчетам Минобороны Украины, с учетом нового пакета финансирования, военная помощь Пентагона Киеву с 2014 года вырастет до $1,5 млрд.

Ранее США уже поставляли Украине винтовки, старые бронеавтомобили "Хамви", противоракетные радары и практически все из вышеперечисленного.

Первоначально сообщалось о том, что Пентагон в 2020 финансовом году выделит $250 млн, но теперь это сумма увеличилась вдвое.

Александр ИЛЬИН
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