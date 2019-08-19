Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Зеленский сравнил Голодомор с Холокостом

Зеленский сравнил Голодомор с Холокостом
Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху. Фото: president.gov.ua
Глава Незалежной призвал Нетаньяху признать события 1932-1933 гг намеренным уничтожением украинского народа

Президент Украины Владимир Зеленский, воспользовавшись случаем, в рамках переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяхом выступил с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа. По мнению, главы Незалежной жертвы событий 1932-1933 гг достойны отдельного внимания, как и трагедия в целом. 

"Наши народы пережили все трагедии новейшей истории – Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим", – заявил Зеленский, передает "Интерфакс – Украина".

Напомним, в Киеве с официальным визитом в сопровождении супруги Сары находится глава израильского правительства. Во время встречи в аэропорту жена премьера повела себя по-хамски

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Киев списал свои долги перед Москвой

Названы основные заемщики РФ

Британцы нашли доказательства участия России в войне на Украине

На спутниковых снимках замечены танки и автоколонны, принадлежащие Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей