Зеленский сравнил Голодомор с Холокостом

Глава Незалежной призвал Нетаньяху признать события 1932-1933 гг намеренным уничтожением украинского народа

Президент Украины Владимир Зеленский, воспользовавшись случаем, в рамках переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяхом выступил с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа. По мнению, главы Незалежной жертвы событий 1932-1933 гг достойны отдельного внимания, как и трагедия в целом.

"Наши народы пережили все трагедии новейшей истории – Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим", – заявил Зеленский, передает "Интерфакс – Украина".



Напомним, в Киеве с официальным визитом в сопровождении супруги Сары находится глава израильского правительства. Во время встречи в аэропорту жена премьера повела себя по-хамски.