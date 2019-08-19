Бьют по своим: украинский танкер наказали за помощь Черноморскому флоту

Судно, возившее нефтепродукты в Севастополь, взяли под арест

Апелляционный суд в Херсоне арестовал украинское нефтеналивное судно "Мрия" ("Мечта"). В вину владельцам танкера поставили то, что в прошлом он якобы поставлял топливо в Крым. Об этом сообщили в прокуратуре Украины.



По данным РИА "Новости", заседание суда, на котором было принято решение об аресте, состоялось сегодня. Арестовать танкер удалось лишь со второй попытки.

Одиннадцатого августа на судне прошли обыски. Спустя два дня Херсонский городской суд отказался удовлетворить ходатайство Службы безопасности Украины и прокуратуры Автономной Республики Крым об аресте судна, передает телеканал "112 Украина". Надзорное ведомство республики в ответ подало апелляцию.

По версии украинских прокуроров, в июне 2015 года этот же танкер, который тогда ходил под названием "Вилга", поставлял топливо подразделениям российского Черноморского флота в Севастополе. Согласно опубликованным ранее сведениям, с 2013 по 2017 гг. танкер принадлежал российской компании "ИнвестТрансГрупп", а с июня 2018-го им владеет киевская Felina Development. Тогда же судно и переименовали в "Мрию".

По другим сведениям, судно раньше носило название "Мария". Его владельцем сейчас является симферопольская компания "ТК "Транссервис". Если верить порталу "Водный транспорт", судно изменило название на "Мрия" в августе 2018 г., а в октябре того же года сменило владельца. Ранее танкером владела астраханская судоходная компания "Маршалл".

В настоящий момент судно пришвартовано в порту Херсона, недалеко от заблокированного российского танкера "Механик Погодин". На его борту может находиться 15-17 членов экипажа, среди которых украинцы, россияне, грузины, азербайджанцы. В Международной федерации транспортных рабочих сообщили, что состав экипажа судна неизвестен, официальных проверок на нем не было, а обращений от моряков не поступало.