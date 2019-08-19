Кравчук обвинил Горбачева в развале Советского Союза

Первый глава Незалежной не жалеет о событиях 1991 года

Ответственность за распад СССР лежит именно на первом и единственном президенте Советского Союза Михаиле Горбачеве. Об этом заявил также первый руководитель Украины Леонид Кравчук.

В своем интервью РИА ФАН он подчеркнул, что сам не испытывает сожаления в участии подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года.

"Президент СССР Михаил Горбачев был жертвой в этом случае. Когда мы подписывали Беловежское соглашение, он был на другой стороне. И после этого он всегда на другой стороне. Все это время Горбачев говорил, что сожалеет о распаде Советского Союза. Он хотел, чтобы СССР был и развивался. Это факт. А у меня была другая задача", – сказал Кравчук.

И заключалась она в том, чтобы построить независимое украинское государство, идущее по пути демократии к новой жизни. А Михаил Сергеевич, считает экс-глава Незалежной, был против этого выбора.

По словам Кравчука, последний советский лидер объявил перестройку, но не сформулировал конкретных шагов и целей, которые бы сдвинули весь политический процесс и принесли реальные результаты.

"А так он шел, собственно говоря, по пути смены вывесок. Вывески менялись, а суть оставалась одной и той же. Поэтому его вина естественна", – утверждает он.



По мнению экс-главы Незалежной, Советский Союз начал разваливаться после того, как он стал показывать свою несостоятельность, как в политической, так и в экономической областях. В конечном счете, плохая жизнь, нагромождение идеологии, столкновение старых и новых идей привели к революциям в разных советских республиках.

"И он перестал существовать", – цитирует "360" Кравчука.

Напомним, 19 августа 1991 г. в СССР начался так называемый "августовский путч". Тогда власть в стране захватил Госкомитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Принято считать, что это была последний шанс спасти Советский Союз от развала. Однако через 3 дня развалился сам ГКЧП, чем подтолкнул советские республики к параду суверенитетов и краху большого государства.

