Жители юга России остались без воды

В Краснодарском крае прорвало трубопровод

В Новороссийске, Геленджике и Крымске нет воды с вечера понедельника, 12 августа. Это подтвердили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Произошел порыв на Троицком водоводе. Отключение коснулось трех муниципалитетов: Крымского района, Новороссийска и Геленджика", – передает ТАСС.

По данным аварийно-диспетчерской службы, ремонтные работы будут идти ориентировочно до 18.00 вторника, 13 августа, уточняет "Кубань24".

Пока водоснабжение не восстановят, воду будут подвозить в указанные районы на специальных машинах.