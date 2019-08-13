Жители юга России остались без воды

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В Новороссийске, Геленджике и Крымске нет воды с вечера понедельника, 12 августа. Это подтвердили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"Произошел порыв на Троицком водоводе. Отключение коснулось трех муниципалитетов: Крымского района, Новороссийска и Геленджика", – передает ТАСС.
По данным аварийно-диспетчерской службы, ремонтные работы будут идти ориентировочно до 18.00 вторника, 13 августа, уточняет "Кубань24".
Пока водоснабжение не восстановят, воду будут подвозить в указанные районы на специальных машинах.
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