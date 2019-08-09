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В Крыму установили украинский флаг

Фото: www.globallookpress.com
В Судаке почтили память погибших десантников ВСУ

В российском Крыму развевался желто-голубой символ Незалежной, гордо известил советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев. Флаг, по его словам, подняли украинские "патриоты в память о жертвах 6 августа в Донбассе

Новость в Facebook об акции в Судаке не получила большой популярности. Ею поделились чуть меньше пятисот интернет-пользователей. За семь часов под постом Ковалева появилось всего четыре комментария приблизительно одинакового содержания и с повторяющейся мыслью. 

Напомним, три дня назад в ДНР погибли четыре украинских силовика, после чего президент Незалежной Владимир Зеленский призвал "нормандскую четверку" срочно собраться. Данный вопрос он поднял в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.

При этом украинский лидер не посчитал, скольких ополченцев за время вооруженного конфликта в Донбассе лишили жизни формирования ВСУ. Накануне появилась информация о том, что они стягивают танки к домам местных жителей. 

Ксения АНДРЕЕВА
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