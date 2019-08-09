"Украинскому" Крыму приготовили незавидную участь

Полуострову вне РФ предсказали гражданскую войну

Ежедневно украинская верхушка требует вернуть Незалежной Крым. Ее представителю политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев предложил поразмышлять на этот счет. Он смоделировал ситуацию: мол, Москва оставила полуостров.

"Уходим, говорю, решили, уходим. Крымский мост взорвали, вывезли все из Севастополя, флот перевели в Новороссийск, уходим. Что будете делать?"

– рассказал политолог о диалоге двухгодичной давности в интервью "Правде.ру". Украинец опешил, но принял подарок судьбы словами, что Киев зайдет в Крым.

Но тут Суздальцев нарисовал реальную картину, когда население полуострова, которое, не раздумывая, поменяло прописку в 2014 году, не захочет оставлять свои дома.

"Крым набит мужиками, которые прошли войну, в армии служили и т. д. и т. п. Вы понимаете, что это будет мгновенная гражданская война?" – задал риторический вопрос эксперт, получив категоричный ответ о том, что крымчанам "дадут чемоданы" и укажут путь в сторону РФ. Когда Суждальцев указал на невозможность такого сценария, получил резкое заявление в лоб: "Будем всех их там резать".

"Так вы и объясните миру, что вам не только Крым нужен, вам нужно два с половиной миллиона русских просто вырезать и утопить в Черном море, – пояснил политолог, добавив. – Это их земля, к которой вы не имеете никакого отношения. Значит, надо будет их уничтожать, бомбить города, убивать женщин, детей".

Между тем в России неоднократно назвали условия возвращения Крыма в состав Украины. Все сводились к одному: этого никогда не произойдет.

"URA.RU" напоминает, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года в результате референдума.

