"Украинскому" Крыму приготовили незавидную участь

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Ежедневно украинская верхушка требует вернуть Незалежной Крым. Ее представителю политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев предложил поразмышлять на этот счет. Он смоделировал ситуацию: мол, Москва оставила полуостров.
"Уходим, говорю, решили, уходим. Крымский мост взорвали, вывезли все из Севастополя, флот перевели в Новороссийск, уходим. Что будете делать?"
– рассказал политолог о диалоге двухгодичной давности в интервью "Правде.ру". Украинец опешил, но принял подарок судьбы словами, что Киев зайдет в Крым.
Но тут Суздальцев нарисовал реальную картину, когда население полуострова, которое, не раздумывая, поменяло прописку в 2014 году, не захочет оставлять свои дома.
"Крым набит мужиками, которые прошли войну, в армии служили и т. д. и т. п. Вы понимаете, что это будет мгновенная гражданская война?" – задал риторический вопрос эксперт, получив категоричный ответ о том, что крымчанам "дадут чемоданы" и укажут путь в сторону РФ. Когда Суждальцев указал на невозможность такого сценария, получил резкое заявление в лоб: "Будем всех их там резать".
"Так вы и объясните миру, что вам не только Крым нужен, вам нужно два с половиной миллиона русских просто вырезать и утопить в Черном море, – пояснил политолог, добавив. – Это их земля, к которой вы не имеете никакого отношения. Значит, надо будет их уничтожать, бомбить города, убивать женщин, детей".
Между тем в России неоднократно назвали условия возвращения Крыма в состав Украины. Все сводились к одному: этого никогда не произойдет.
"URA.RU" напоминает, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года в результате референдума.
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