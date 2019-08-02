СССР - это Россия: Трамп открыл сторонникам историческую тайну

Странам СНГ отказали в существовании

Президент США Дональд Трамп выступил с очередной исторической сенсацией. На этот раз он объяснил, что такое – бывшие республики СССР:

"Советский Союз – помните, когда они были все вместе, пока они все не решили, что будут называть себя Россией", – раскрыл свое понимание событий Трамп.

Как уточняет RT, президент США вспомнил про распад СССР, рассуждая об СНГ.



