СССР - это Россия: Трамп открыл сторонникам историческую тайну

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Президент США Дональд Трамп выступил с очередной исторической сенсацией. На этот раз он объяснил, что такое – бывшие республики СССР:
"Советский Союз – помните, когда они были все вместе, пока они все не решили, что будут называть себя Россией", – раскрыл свое понимание событий Трамп.
Как уточняет RT, президент США вспомнил про распад СССР, рассуждая об СНГ.
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