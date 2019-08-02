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СССР - это Россия: Трамп открыл сторонникам историческую тайну

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Странам СНГ отказали в существовании

Президент США Дональд Трамп выступил с очередной исторической сенсацией. На этот раз он объяснил, что такое – бывшие республики СССР:

"Советский Союз – помните, когда они были все вместе, пока они все не решили, что будут называть себя Россией", – раскрыл свое понимание событий Трамп.

Как уточняет RT, президент США вспомнил про распад СССР, рассуждая об СНГ.


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Путин приковал все внимание к себе на G20
Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Ли Сяньлун и Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и Максим Орешкин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Маурисио Макри и Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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