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Трамп шокировал американцев новостью о смерти Шварценеггера

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Президент США вновь опозорился неуместным заявлением

Дональд Трамп сообщил, что Арнольд Шварценеггер мертв, что переполошило жителей Соединенных Штатов. Однако позже 38-й губернатор Калифорнии успокоил фанатов, отметив, что с ним все в порядке.

"Арнольд Шварценеггер... Знаете что? Он умер... Я там был",

передал слова президента США в Twitter Хантер Волкер, журналист Yahoo News, добавив, что актер на самом деле жив.

Такое заявление глава Белого дома сделал, обсуждая на встрече с работниками СМИ рейтинги реалити-шоу "Ученик", которое с 2003 по 2015 год продюсировал миллиардер. Шварценеггер вел передачу до 2017 года, он ушел оттуда из-за "багажа", оставшегося от Трампа. Что именно имел в виду артист, неизвестно.

Арнольд Шварценеггер. Фото: www.globallookpress.com

Актер поспешил заверить президента, что тот погорячился, и предложил сверить доходы.

"Я все еще здесь. Хотите, сравним налоговые декларации?"заявил Шварценеггер в соцсети.

Подписчики пришли в восторг от комментария актера и принялись называть его "моим президентом" и попросили "уничтожить" главу США. 

Полина ИВАНОВА
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