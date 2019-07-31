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Сделка по вооружению между РФ и США насторожила россиян

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Слова главы Белого дома в Москве признали неубедительными

Американский лидер Дональд Трамп, которого на родине обвиняют в сговоре с Москвой и, соответственно, в чрезмерной лояльности к последней, сделал очередное заявление относительно контроля над вооружением. По его словам, США намерены достичь согласия с Россией и открыты к сотрудничеству.  

"Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями", – поделился планами Трамп в беседе с телеканалом C-Span.

Между тем заверения Трампа прозвучали не очень-то убедительно, решили в России, и отреагировали на них словами классика: мол, свежо предание, а верится с трудом (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

"Трампу верить – себя не уважать... У него в Твиттере с утра - одно, а к вечеру – прямо противоположное", Трамп честно говорит: "у нас будет контроль над вооружениями". У США будет контроль, а у России комбинация из трех пальцев", "Да кому ты сдался со своими дешевыми сделками?!", "А какой смысл делать какие то договора с президентами США, когда слова их как вода в решете", – заключили читатели РИА "Новости".

И лишь немногие нашли сделку единственно верным шагом. А один пользователь – даже выгодной для Москвы

"Правильно. Пусть США сокращают, а Россия контролирует", - прокомментировал оптимист.

Напомним, в 2021 году прекратит свое действие договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Сомнение в его продлении ранее выразил сторонник силовой дипломатии, советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Ксения АНДРЕЕВА
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