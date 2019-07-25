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Американские студенты подшутили над Трампом

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Мистер президент выступил на фоне "российского герба"

Главу Белого дома Дональда Трампа выставили посмешищем. Его вынудили выступить в США на фоне герба РФ. Впрочем, все было подстроено специально. Мистер президент был не в курсе того, что происходит у него за спиной. 

Когда Трамп вышел на сцену студенческого саммита Turning Point, на заднем фоне вместо Большой печати Соединенный Штатов появился двуглавый орел. В лапах он держал клюшки. 

Таким образом, мученики науки видоизменили на госэмблеме орлана со стрелами, и она удивительным образом напомнила российский герб. Кстати, "ребрендингу" подвергся также лозунг. Надпись гласила: "45-й – марионетка"

Вероятнее всего, имелся в виду порядковый номер президента. Также шутники обратили внимание на его любовь к гольфу и на слухи о связи с РФ. 

На пародию на российский герб обратили внимание многие СМИ, в частности, Washington Post, опубликовав вместе с текстом соответствующее видео. При этом организаторы саммита назвали случившееся "ошибкой". По их словам, они не  были в курсе данного озорства. 

Сам же Трамп никак не прокомментировал конфуз. В его Twitter есть нарезки с выступления на саммите. Правда, на представленных кадрах американский лидер снят крупным планом. 

Ксения АНДРЕЕВА
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