Мистер президент выступил на фоне "российского герба"

Главу Белого дома Дональда Трампа выставили посмешищем. Его вынудили выступить в США на фоне герба РФ. Впрочем, все было подстроено специально. Мистер президент был не в курсе того, что происходит у него за спиной.

Когда Трамп вышел на сцену студенческого саммита Turning Point, на заднем фоне вместо Большой печати Соединенный Штатов появился двуглавый орел. В лапах он держал клюшки.

Таким образом, мученики науки видоизменили на госэмблеме орлана со стрелами, и она удивительным образом напомнила российский герб. Кстати, "ребрендингу" подвергся также лозунг. Надпись гласила: "45-й – марионетка"

Вероятнее всего, имелся в виду порядковый номер президента. Также шутники обратили внимание на его любовь к гольфу и на слухи о связи с РФ.

На пародию на российский герб обратили внимание многие СМИ, в частности, Washington Post, опубликовав вместе с текстом соответствующее видео. При этом организаторы саммита назвали случившееся "ошибкой". По их словам, они не были в курсе данного озорства.

Сам же Трамп никак не прокомментировал конфуз. В его Twitter есть нарезки с выступления на саммите. Правда, на представленных кадрах американский лидер снят крупным планом.