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К границам СНГ перебросили 10 тысяч боевиков

Фото: www.globallookpress.com
В Россию рвутся террористы

По мере того, как в Сирии ситуация остается стабильно напряженной, Афганистан снова рискует занять место одной из самых горячих точек на Земле. К границам СНГ в настоящее время переброшено порядка 10 тыс. боевиков, причем 6 тыс. из них прибыли в течение этого года.

Об этом заявил председатель Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками государств-участников СНГ Александр Манилов на конференции по противодействию международному терроризму, которая сейчас проходит в Санкт-Петербурге.

По его словам, речь идет в первую очередь о северных провинциях Афганистана, а конкретно об участках афгано-таджикской и афгано-туркменской границы.

"Пограничники стран центральной Азии фактически ежедневно ведут бои с террористами, контролирующими наркотрафик, который является основным источником финансирования МТО в этом регионе", – цитирует Манилова телеграм-канал WarGonzo.


Андрей ШЕРЫХАНОВ
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