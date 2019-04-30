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Советник Зеленского: Киев готов к неожиданному военному удару

Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной озвучили нестандартный план борьбы с врагами

Украинские войска будут держать в постоянной готовности.

Военный советник нового президента Украины Иван Апаршин разразился угрозами в адрес гипотетических "агрессоров" и пообещал, что страна в скором времени вступит в НАТО. По его словам, Незалежная непременно должна присоединиться к альянсу, ибо "другого пути на сегодняшний день нет". При этом он отметил, что и до вступления в блок найдет возможность ответить врагам нестандартными путями.

"У меня есть варианты. Я больше денег вложу в силы специальных операций. Я вам нанесу удар там, где вы его не ожидаете. Лучше не трогайте меня сегодня, я уже решил, я буду вступать в НАТО, я буду повышать уровень боеспособности страны",

- заявил Апаршин в интервью "Апострофу", добавив, что войска приведут в полную готовность.

Пламенная речь военного советника была довольно сумбурной и местами напоминала настоящую истерику.

"Отпустите меня, я хочу в НАТО, потому что там демократия, потому что там свобода, потому что там коллективная защита, которую я не потяну сам",

– видимо, мысли об альянсе не давали Апаршину спокойно усидеть в студии.

Пользователей Сети грозный советник Зеленского равнодушными не оставил. Готовность Киева к военным действиям вызвала бурные обсуждения. Большая часть комментаторов изумилась, другие посмеялись и предложили Апаршину посетить специалиста в области психического здоровья (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"если это будущий министр обороны Украины – храни ее господь!" "...Я вам нанесу удар там, где вы его не ожидаете. Лучше не трогайте меня сегодня..." – это уже диагноз и повод для посещения психиатра", "Удар будет где-нибудь в районе Львова поближе к польской границе.там мы точно не ожидаем.И сбежать проще", "Что, американцы списанные мухобойки прислали?" "Цирк вроде уезжает. Однако клоуны остаются..."

– пишут пользователи.

Ранее Апаршин передал журналистам документ о "военной доктрине", напоминает РИА ФАН. Бороться с врагом будет армия, "взаимосовместимая" с ВС стран НАТО

Кристина ЧЕРНИКОВА
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