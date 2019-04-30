Истеричные угрозы показали, что ждет Незалежную с приходом Владимира Зеленского к власти

Судя по словам военного советника нового главы государства, в Киеве не задумываются о мире, как ранее заявлял Зеленский. Скорее, наоборот – боевые действия могут продолжиться.

"Похоже, там не собираются думать о мире, а пытаются продолжать боевые действия, судя по таким словам", – отметил политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с RT.

При этом он указал, что войну, несмотря на громкие заявления, Украина вряд ли сможет вести войну. Эксперт отметил также странное впечатление, которое произвели высказывания Ивана Апаршина.

"Такое ощущение, что там какое-то неопределённое количество людей и каждый делает какие-то заявления в соответствии со своим личным мнением и видением будущего", – сказал Дудчак.

При этом остается неизвестны, как эти заявления будут согласовываться с действиями самого Зеленского. Президенту следовало бы остудить пыл соратников и призвать их "не торопиться с подобными речами". Политолог отметил также, что заметных изменений в политике на Украине, скорее всего, не будет. То же касается и борьбы с хищениями – вероятно, с приходом Зеленского одних коррупционеров попросту заменят другими.

Напомним, ранее военный советник Зеленского пригрозил предполагаемым врагам "неожиданным ударом".