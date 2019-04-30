Принадлежащий РФ полуостров жителям Незалежной показали на видео

На Украине разразился настоящий скандал. Соседи, пожалуй, смирились, что Крым – часть России. Аэропорт "Борисполь" показывает пассажирам страну без полуострова.

О видеоролике, где демонстрируется карта Незалежной, на которой он отсутствует, один из путешественников рассказал правоохранителям. Те уже открыли дело, предупредили в Национальной полиции Украины.

"Производство открыто по статье, предусматривающей уголовную ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Следователи готовят материалы для объявления подозреваемых",

– говорится в заявлении, распространенном на странице полиции в Facebook.

По предварительной информации, видеоконтент создали по заказу Министерства информационной политики. С его предприятия, по версии стражей правопорядка, поступило письмо о размещении "предательского" ролика.

Новость стала поводом для ироничных шуток и замечаний в Сети. Интернет-пользователи наперебой представляли, чего еще может лишиться Незалежная. (Орфография и пунктуация сохранены).

"В принципе вариантов масса: В аэропорту Киева пассажирам показывали ролик с Украиной без газа...",

– подметил читатель соответствующего материала в RT.

"Потом ролик Украина без сала", – отозвался другой.

"И без виз...", – добавил третий.

Напомним, Крым стал частью РФ в марте 2014 года в результате проведенного на полуострове референдума. Однако Украина до сих пор не может смириться с этим фактом.