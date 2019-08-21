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Россия в G8 укажет Украине на ее место

Россия в G8 укажет Украине на ее место
Фото: www.globallookpress.com
Пассивность Киева дорого обходится Незалежной

Ситуация на Украине станет одной из тем для обсуждения лидерами G7, которые соберутся 24 – 26 августа во французском Биаррице. Об этом договорились президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп, передает "Рейтер" со ссылкой на источник.

Впрочем, Украина не станет лейтмотивом саммита. Куда больше внимания привлекает другая тема, которую обозначили лидеры двух стран.

"Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора согласились, что они хотят пригласить Россию на G7 в следующем году", – сообщила в Тwittеr журналистка CNN.

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Этой информации можно верить. Трамп и на встрече с главой Румынии Клаусом Йоханнисом 20 августа заявил, что считает целесообразным восстановить формат G8 с участием России, напоминает телеканал "360".

В Киеве эти слова вызвали буквально панику.

"Возвращение России к G8 без деоккупации Донбасса и деаннексации Крыму станет поражением Украины",

написал в Twitter украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко. По его мнению, на Западе почему-то решили, что смена президента Незалежной означает и изменение позиции Киева в отношении Москвы, поэтому там и возвращают Россию в G8. А на самом деле просто "внешняя политика Украины стала пассивной", и с Незалежной перестали считаться.

Но то, что Россию хотят позвать в клуб избранных, не означает, что она на это согласится. "Начинать надо с отмены санкций", – подчеркнул сенатор Алексей Пушков.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что "большой восьмерки" больше нет.

Николай ВИКТОРОВ
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