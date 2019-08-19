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Санкции за Скрипаля подняли доллар

Санкции за Скрипаля подняли доллар
Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон спровоцировал волнения на финансовом рынке

С 19 августа начал действовать второй пакет санкций США против России, который американские законодатели ввели под предлогом инцидента в Солсбери.

Новые ограничения касаются экспорта в РФ деталей и технологий, которые могут быть использованы в сфере безопасности. Американским банкам также запрещается предоставлять займы российским организациям. Вводится запрет на покупку нерублевых облигаций российского суверенного долга и ряд других мер.

С какого момента эти санкции вступят в силу, еще не объявлено. Однако финансовый рынок уже отреагировал повышением курса доллара. В середине дня 19 августа на Московской бирже за него давали 66,97 руб. столько дорого "американец" в России минувшей зимой.

Фото: www.globallookpress.com

Официальный курс ЦБ с расчетами на 20 августа установлен на уровне 66,6 руб. за доллар и 74,9 руб. за евро.

В Вашингтоне сочли Москву причастной к отравлению экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля, произошедшего в марте 2018 г. в Великобритании. В качестве наказания был придуман список рестрикций, которые вводятся в действие поэтапно.

Николай ВИКТОРОВ
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