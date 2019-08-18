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Курс доллара на неделе укрепится и вырастет. Такой прогноз сделала команда аналитиков FxPro.
Отмечается, что пока основные мировые валюты играют друг с другом в "поддавки", рубль падает. По мнению экспертов, в ближайшее время ситуация существенно не изменится.
"Пока мы получаем сигналы падения темпов роста мировой экономики, на фондовых площадках сохраняется повышенная волатильность, а на долговых рынках наблюдается устойчивый спрос на защитные бумаги. Напрашивается следующий вывод: рублю показано ослабление, даже несмотря на повышение агентством Fitch суверенного рейтинга России",
– цитирует экспертов "Свободная пресса".
Специалисты подчеркнули, что курс пары доллар/рубль прогнозируется в диапазоне 66.5−67.0.
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