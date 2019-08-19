Доллар установит новый рекорд в августе

Рубль продолжит дешеветь

Негативные внешние факторы сильно повлияли на российскую валюту. В результате она дешевела к доллару и евро всю последнюю неделю. Это падение продолжится и на наступившей неделе, предупреждают эксперты.



На торгах в понедельник, 19 августа, "россиянин" слегка просел к основным мировым валютам. По состоянию на 10:52 мск доллар США поднялся в цене на 6 коп. по сравнению с уровнем закрытия в пятницу, до 66,58 рубля. Евро в то же самое время подорожал на 16 коп., до 73,92 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.

За прошлую неделю рубль подешевел на 93 коп. к доллару и на 22 коп. к евро. По словам аналитиков, затяжное падение было вызвано совокупностью неблагоприятных для отечественной экономики известий.

Цены на черное золото в ожидании рецессии идут вниз. Китайская экономика явно пробуксовывает, что приводит к еще большему падению стоимости энергоносителей. Торговые отношения Вашингтона и Пекина снова находятся в опасной зоне. В этой ситуации инвесторы предпочитают не связываться с рисковыми активами, отчего курс рубля идет вниз, отмечает "Эксперт".

Если ситуация на рынках в начале этой недели не претерпит каких-нибудь серьезных изменений, то курс доллара будет консолидироваться в диапазоне 65,86-66,6 рубля. Евро не будет дорожать так быстро: единая континентальная валюта дешевеет на мировых рынках. Специалистам сложившаяся на валютном рынке динамика напоминает затишье перед возможной бурей. Эскалация торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином будет и дальше играть против валют развивающихся рынков.

В то же время некоторые эксперты предполагают, что при всем негативном фоне, сопровождающем рубль, курс доллара не сможет пробить отметку в 67 рублей. Предпосылок для резкого подорожания у американской валюты нет.