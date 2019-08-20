Доллар резко упадет при одном условии

Спасательным кругом для российской валюты станет наступление налогового периода

Рубль продолжает стремительно скатываться вниз под воздействием неблагоприятного внешнего фона. Падение продолжается вторую неделю подряд, и остановить этот процесс способно только чудо, утверждают эксперты.



Сегодня на валютном рынке наблюдается коррекция рублевых котировок. С утра "россиянин" отыграл 16 коп. к доллару и 19 коп. к евро. В итоге стоимость единицы американской валюты по состоянию на 11:46 мск установилась на уровне 66,73 руб., а европейская валюта опустилась до 73,9 руб., сообщается на сайте Московской биржи.

Накануне в определенный момент доллар преодолел психологическую отметку в 67 руб., что произошло впервые с 14 февраля 2019 года. По мнению аналитиков, падение рубля не прекратится. Давление на него оказывает фиксация прибыли на рынке облигаций федерального займа, а также снижение курсов ряда валют на рынках стран с развивающимися экономиками.

Рублю не помогает даже повышение цен на нефть, отмечает "Эксперт". Такая ситуация связана с тем, что российская валюта одной из немногих укреплялась относительно американского доллара с начала года. Поэтому инвесторы решили зафиксировать прибыль в рубле с учетом еще не ухудшившейся ситуации.

В перспективе российская валюта продолжит падать до тех пор, пока не закрепится в районе 67-67,2 руб. за доллар. Возможно, рубль может оказаться чувствительнее к другим позитивным факторам в случае их наступления.

"Спасти рубль от дальнейшего обрушения может лишь налоговый период, если, конечно, на рынки не придет новая волна бегства от рисков",

‑ предположил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Российская валюта снижалась всю прошлую неделю. Напомним, что это происходило под воздействием ряда неблагоприятных факторов. Цены на нефть в ожидании рецессии шли вниз. Китайская экономика демонстрирует пессимистичные результаты, что приводит к еще большему падению стоимости энергоносителей. Торговые отношения Вашингтона и Пекина снова находятся в опасной зоне. В этой ситуации инвесторы предпочитают не связываться с рисковыми активами.