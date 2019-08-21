Инфляция в России превысит 10 процентов

Национальной валюте к концу года грозит кризис страшнее 2016-го

Инфляция в России растет быстрее официальных прогнозов. По мнению главного аналитика банка "Солидарность" Александра Абрамова, от неумеренных аппетитов продавцов товаров и услуг население спасает только низкая потребительская активность. Поставщики пытаются повышать цены как можно больше, но их останавливает потеря спроса. Это несколько затормозит инфляцию.

"Мы имеем хорошие шансы увидеть двузначные цифры ее темпов. Конечно, едва ли она поднимется до уровня 2015 г., когда ее пик составлял 17%. Скорее всего, она окажется в коридоре 10−12%", – предположил аналитик в интервью "Свободной прессе".

При этом с национальной валютой все будет хуже, чем в памятный 2016-й. "Тогда он торговался к доллару США в максимальном соотношении 85 к 1, а теперь рискует упасть и еще ниже", – считает Абрамов. Но тут все связано с мировым экономическим кризисом, который неизбежен. Судьба рубля напрямую зависит от поведения иностранных валютных центров. "Если ведущие центробанки запустят печатный станок, мы можем и не увидеть обозначенных максимумов", – указал аналитик.