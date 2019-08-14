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Инфляция в России поднимет доллар до 77 рублей

Инфляция в России поднимет доллар до 77 рублей
Фото: pixabay.com
Эксперты спрогнозировали неблагоприятную ситуацию для российской валюты

Зафиксированное накануне понижение курса доллара ниже 65 руб. – это краткосрочная передышка, спровоцированная решением Вашингтона не вводить пока пошлины на некоторые китайские товары. Но в целом торговая война между США и КНР только разрастается, что негативно сказывается на мировой экономике в целом и российской в частности. Соответственно, падение курса рубля к доллару и евро, вероятнее всего, продолжится. Так считает ведущий аналитик компании "ФинИст" Андрей Перекальский.

Снижению курса рубля также будет способствовать уменьшение стоимости нефти на мировом рынке и новые американские санкции против госдолга РФ. Это вызовет отток иностранного капитала из России, пояснил эксперт "Российской газете".

Но труднее всего придется рублю, если Центробанк РФ ради поддержки национальной экономики будет понижать ключевую ставку. Это приведет к усилению инфляции. В итоге уже к концу года рубль может опуститься до 77 за доллар и 80 за евро, приводит "Царьград" прогноз аналитика.

В среду, 14 августа, торги на Московской бирже начались с отметки 64,93 руб. за доллар и 72,56 руб. за евро. 

Николай ВИКТОРОВ
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