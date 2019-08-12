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Доллар взлетит на этой неделе

Доллар взлетит на этой неделе
Фото: www.globallookpress.com
Санкции США ударят по рублю

Коррективы в ситуацию на валютном рынке внесла торговая война между Вашингтоном и Пекином. А на следующей неделе картина ухудшится из-за антироссийских санкций США, которые вступят в силу в следующий понедельник, 19 августа, отметила руководитель отдела аналитики Hedge fund KHRSV LTD. / ХАРСОВ Марина Минервина.

По ее словам, тревога участников рынка перекинулась и на нынешнюю неделю. Эксперт спрогнозировала устойчиво высокую волатильность, причислив к защитным валютам доллар и евро. 

"Защитная валюта – это та валюта, которая будет стабильной на фоне падения остальных. Кроме того, рассматриваем возможность ослабления рубля на фоне вступления в силу нового пакета санкций против России 19 августа", – цитирует Маневрину "СвободнаяПресса"

Впрочем, еще в конце прошлой недели попытки "деревянного" отстоять свои позиции оказались тщетны. По отношению к "зеленому" он стоил 65,43. За одного "европейца" в пятницу, 9 августа, нужно было выложить 73,33 руб.

Значительных изменений не последует и в ближайшие дни. Во всяком случае, о падении в цене иностранных валют не может быть и речи, подчеркнула эксперт. Доллар, по ее мнению, будет колебаться в пределах 65-66,5 руб., евро – 72,70 -74,5 руб.

Ксения АНДРЕЕВА
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