Опустившийся доллар снова взлетел

Сейчас американская валюта демонстрирует устойчивый рост

Данный торгов на Московской биржи демонстрируют нестабильность валютного рынка. Так, утро четверга, 15 августа, началось с укрепления национальной валюты.

К открытию торгов доллар потерял 31 копейку и стоил 65,71 руб., евро – на 2 копейки меньше, опустившись до 73,27 руб. Однако потом ситуация в корне изменилась.

"Американец" не просто отыграл потерянное. К часу дня он подорожал на 35 копеек – до 66,36 руб., затем до 66,5 руб., после чего снова немного "сбросил".

По такому же сценарию действовала европейская валюта, компенсировав утраченное. Так, один евро в первой половине дня вырос на 45 копеек – до 74,10 руб. Затем опустил планку и снова поднял.

Напомним, накануне доллар побил летний рекорд. Он вырос в цене до 66 руб., чего не наблюдалась с мая.