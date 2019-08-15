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Опустившийся доллар снова взлетел

Отыгрался: опустившийся доллар снова взлетел
Фото: pixabay.com
Сейчас американская валюта демонстрирует устойчивый рост

Данный торгов на Московской биржи демонстрируют нестабильность валютного рынка. Так, утро четверга, 15 августа, началось с укрепления национальной валюты.

К открытию торгов доллар потерял 31 копейку и стоил 65,71 руб., евро – на 2 копейки меньше, опустившись до 73,27 руб. Однако потом ситуация в корне изменилась. 

"Американец" не просто отыграл потерянное. К часу дня он подорожал на 35 копеек – до 66,36 руб., затем до 66,5 руб., после чего снова немного "сбросил". 

По такому же сценарию действовала европейская валюта, компенсировав утраченное. Так, один евро в первой половине дня вырос на 45 копеек – до 74,10 руб. Затем опустил планку и снова поднял. 

Напомним, накануне доллар побил летний рекорд. Он вырос в цене до 66 руб., чего не наблюдалась с мая. 

Ксения АНДРЕЕВА
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