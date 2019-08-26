У россиян остался последний шанс избавиться от долларов

Курс американской валюты обрушится в сентябре

Отечественная валюта окончила прошлую неделю на минорной ноте, однако уже совсем скоро доллар может резко обесцениться. Чтобы не потерять сбережения, иностранную валюту пора нести в банк и обменивать на рубли, советуют эксперты.



На биржевых торгах в пятницу американская валюта поднялась в цене на 39 коп., до 65,99 рубля. Евро тем временем подорожал на 83 коп., до 73,51 руб., свидетельствуют данные Московской биржи. На это повлияли опасения инвесторов по поводу возможного наступления рецессии. Однако чем меньше реальных подтверждений тому, что глобальная экономика обвалится в обозримом будущем, тем меньше остается тех, кто ищет укрытия в долларовой гавани.

Переоцененность американской валюты приведет к тому, что уже в конце августа – начале сентября доллар начнет сдавать позиции, полагает шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев.

"В ближайшие три недели американская валюта продолжит слабеть, постепенно продвигаясь в район 62,5-63,5 рубля. А основной причиной и движущей силой на валютном рынке безусловно станет ожидание второго за этот год снижения процентной ставки Федрезервом США",

– заявил эксперт в интервью "Российской газете".

Снижение ставки приведет к тому, что займы и депозиты в долларах для коммерческих банков станут дешевле. Доходность долларовых ценных бумаг снизится. Поэтому спрос на американскую валюту резко снизится, что приведет к падению курса. А вот с евро этого не случится.

"В конце августа и в начале сентября российские граждане и компании будут иметь дело с одним из последних шансов дорого обменять свои долларовые накопления на рубли... В отличие от доллара, курс евро к рублю приобретет в России на год-два завидную стабильность, держась в рамках приличий выше отметки в 70 руб. за евро", – предупредил Пушкарев.

Аналитик также добавил, что дополнительным аргументом в пользу снижения доллара станет затишье в торговом споре Вашингтона и Пекина. "Биржи ждут, что запланированный на последние числа августа раунд торговых переговоров между США и Китаем скорее не усугубит, а сгладит часть противоречий, не дав обеим сторонам новых поводов для углубления конфронтации", – заключил он.