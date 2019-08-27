Торговые разборки Китая и США повлияют на рубль

В первые недели осени российская валюта будет умеренно ослабляться. Это произойдет из-за разрушительного эффекта торговых войн между Пекином и Вашингтоном. Неопределенность приведет к снижению риск-аппетитов и стоимости нефти.



Подобные предположения аналитиков подтверждаются данными Московской биржи. В ходе вчерашних торгов рубль заметно просел к доллару и евро. Та же картина наблюдается и сегодня с утра. К 10:21 мск американская валюта выросла в цене на 21 коп., до 66,28 рубля. Евро подорожал на 34 коп., поднявшись до 73,63 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.

По мнению старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова, это только начало. Виной всему – несговорчивость президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Торговый конфликт США и Китая набирает обороты, выражаясь в войне пошлин и угрозах дальнейшего ослабления юаня. Это создает предпосылки для "жесткой просадки" экономики КНР... Торговая война может стоить Китаю до 2% роста ВВП. Кроме того, девальвация юаня может привести к сокращению импорта нефти. Возможны негативные последствия и для других стран",

– заявил эксперт в интервью "Российской газете".

Данная ситуация плохо влияет на рубль. Против него играет и неблагоприятная обстановка в других развивающихся странах, в частности в Аргентине и в Турции. "Это создает дополнительные проблемы всему классу активов emerging markets", – указал Суверов.

По мнению аналитика, вероятное снижение ключевой ставки Банком России из-за наметившегося снижения инфляции также теоретически играет против рубля. Хотя перед уменьшением ставки обычно растет спрос на государственные облигации, что несколько спасает ситуацию. В результате совсем скоро российская валюта может просесть до отметки 67,5 руб. за доллар.

Из положительных для рубля новостей можно отметить тот факт, что Россия остается одной из немногих развивающихся стран с двойным профицитом – бюджета и текущего счета, что привлекает в рублевые активы спекулятивный капитал со всего мира. Если торговые переговоры Вашингтона и Пекина нормализуются, а новые американские санкции не ударят по российскому долгу, то рубль выйдет из непростой ситуации с минимальными потерями.