Назван курс доллара в сентябре

Санкции и конфликт Америки с Китаем окончательно задавят рубль

Август стал провальным для рубля месяцем. Хуже всего то, что негативный тренд продолжится и в первый осенний месяц. В результате российская валюта может обвалиться до минимальных в этом году показателей.



На Московской бирже продолжается нисходящее движение рубля. В ходе вчерашних торгов доллар вырос в цене на 30 коп., остановившись на отметке 66,44 рубля. Курс евро за день поднялся на 24 коп., до 73,69 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.

Самое сильное влияние на самочувствие рубля оказывают глобальные тенденции, где в центре внимания находится торговое противостояние между США и Китаем, отмечает "Российская газета". Именно это определяет настрой инвесторов в отношении рисковых активов, в том числе рубля.

"Трамп и Си обменялись очередными угрозами новых и дополнительных пошлин, хотя не отказываются сесть за стол переговоров. Но принесут ли консультации какие-либо прорывы – большой вопрос, особенно учитывая, что вплоть до сегодняшнего дня ни одна из сторон не показывает желания идти на уступки. Отсутствие прогресса в отношениях Вашингтона и Пекина и признаки дальнейшего обострения конфликта ставят под угрозу перспективы восстановления позиций нашей валюты",

– сделал неутешительный прогноз директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев.

Неблагоприятный климат обостряет уязвимость рубля перед другими негативными факторами. Во-первых, в начале сентября Центробанк РФ скорее всего вновь снизит ставку на четверть процентного пункта, что окажет умеренное давление на национальную валюту. Во-вторых, вступление в силу очередного санкционного пакета по событиям в Солсбери снижает инвестиционную привлекательность российских активов. В-третьих, нефть вот-вот начнет дешеветь опять-таки под влиянием американо-китайского торгового конфликта.

"С учетом превалирующих негативных факторов, в перспективе следующего месяца можно ожидать продвижения доллара выше 67 рублей. При самом негативном сценарии курс может устремиться в направлении 70 рублей. В случае с евро не исключены поползновения в сторону уровня 75 рублей", – отметил Тимофеев.

Позитивная для рубля фактора – налоговый период и хорошие макроэкономические показатели – способны будут лишь отчасти затормозить падение национальной валюты.