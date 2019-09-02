Бегом в обменники: доллар начал падать

Рубль остается одной из немногих крепких валют

Понедельник, 2 сентября, отметился укреплением российской денежной единицы. В начале торгов на Московской бирже он поднялся до 66,65 руб. за доллар и до 73,19 руб. за евро.

Как пояснил аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, на сегодняшний день рубль держится в том небольшом перечне мировых валют, которые поддерживаются профицитным бюджетом и положительным сальдо платежного баланса, пишет "Эксперт". Более того объем резервов России превосходит размер внешних обязательств, что также способствует крепости национальной валюты.

В связи с этим объективных факторов, которые могли бы повлиять на значительное понижение курса рубля в ближайшей перспективе, не видно. Однако мир сейчас наблюдает за развитием торговой войны между США и Китаем. Если события будут развиваться по нарастающей, то рубль почувствует негатив и упадет до 67-68 за доллар, полагает аналитик.