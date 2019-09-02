Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Бегом в обменники: доллар начал падать

Бегом в обменники: доллар начал падать
Фото: www.globallookpress.com
Рубль остается одной из немногих крепких валют

Понедельник, 2 сентября, отметился укреплением российской денежной единицы. В начале торгов на Московской бирже он поднялся до 66,65 руб. за доллар и до 73,19 руб. за евро.

Как пояснил аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, на сегодняшний день рубль держится в том небольшом перечне мировых валют, которые поддерживаются профицитным бюджетом и положительным сальдо платежного баланса, пишет "Эксперт". Более того объем резервов России превосходит размер внешних обязательств, что также способствует крепости национальной валюты.

В связи с этим объективных факторов, которые могли бы повлиять на значительное понижение курса рубля в ближайшей перспективе, не видно. Однако мир сейчас наблюдает за развитием торговой войны между США и Китаем. Если события будут развиваться по нарастающей, то рубль почувствует негатив и упадет до 67-68 за доллар, полагает аналитик.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Гиена Европы": продажные поляки вцепились в "Северный поток – 2" мертвой хваткой

Жесткая характеристика британцев до сих пор актуальна

Захарова ответила на хамство поляков

Варшава поставила себя в крайне глупое положение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей