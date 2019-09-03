Доллар вырос на четверть рубля за полдня

Нибиру
- Нибиру растопит льды Арктики и уничтожит Землю
- Инопланетянин напугал жителей Казани
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
339 новости
Курс доллара США во вторник, 3 сентября, поднялся на 25 коп. К 14.45 мск за "американца" давали 67,04 руб. на Московской бирже.
Единая европейская валюта при этом показала более скромный рост – всего на 5 коп. Курс евро на момент публикации статьи составил 73,3 руб.
Ранее эксперт пояснил, как влияет торговая война США и КНР на российскую денежную единицу.
Политику напомнили о роли Королевства в этой трагедии
Родственники жертв авиакатастрофы считают невиновность Москвы надуманной