Доллар вырос на четверть рубля за полдня

Валютную биржу лихорадит

Курс доллара США во вторник, 3 сентября, поднялся на 25 коп. К 14.45 мск за "американца" давали 67,04 руб. на Московской бирже.

Единая европейская валюта при этом показала более скромный рост – всего на 5 коп. Курс евро на момент публикации статьи составил 73,3 руб.

Ранее эксперт пояснил, как влияет торговая война США и КНР на российскую денежную единицу.