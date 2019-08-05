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Доллар преодолел отметку в 65 рублей

Фото: GLOBAL LOOK press/ Nikolay Gyngazov
Российская валюта вновь обесценивается

Торги на Московской бирже после выходных начались с понижения курса рубля. Несмотря на попытки Федрезерва США повысить привлекательность американской валюты, на российскую денежную единицу куда больше влияют не рыночные, а политические факторы. Например, новые санкции США.

В результате доллар не только преодолел психологическую отметку в 65 руб., но и поднялся утром в понедельник, 5 августа, до уровня 65,47 руб., что на 72 коп. выше официально установленного курса.

Потом, правда, "американец" несколько сдал позиции – в 11.00 мск за него давали 64,97 руб. Но далеко отступать он явно не собирается. По мнению аналитиков Райффайзенбанка, рубль сейчас переоценен и к концу года отступит примерно до 67 руб. за доллар, передает "Российская газета".

Николай ВИКТОРОВ
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