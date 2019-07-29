Судьба рубля зависит от Вашингтона

Федеральная резервная система США на этой неделе может снизить процентную ставку, что позитивно скажется на курсе российской валюты. Однако если такое решение не будет принято, рубль может упасть до минимальных значений за последние несколько месяцев, предупреждают эксперты.



В ходе первых на этой неделе торгов на Московской бирже рубль заметно теряет позиции к главным мировым валютам. К 10:26 мск доллар США вырос в цене на 26 коп., до 63,63 рубля. Евро подорожал на 24 коп., до 70,74 руб., свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

Падение российской валюты объясняется технической коррекцией: уровень 64 руб. за $1 "притягивает, как магнит", отметил в интервью "Российской газете" эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский.

Тенденция может прекратиться в среду, 31 июля, когда Федеральная резервная система США огласит решение по процентной ставке. Базовым сценарием является ее понижение на 0,25 процентных пункта. Если этого не произойдет, "разочарование инвесторов будет велико".

"Отказ от понижения ставки по логике должно поддержать доллар, который может при таком сценарии еще немного подрасти. Соответственно, рубль в паре с "зеленым" еще немного полегчает и, возможно, докатится до уровней 64,2-64,3, которые в этом случае, скорее всего, и отобразят летний минимум отечественной валюты",

‑ отметил эксперт.

Если же все-таки сюрприза не случится, и ставка ФРС снизится на 0,25 п. п., "рубль вновь начнет укрепляться и вернется в район 63,7-63,8, который станет лишь промежуточным привалом перед дальнейшим походом к новым максимумам года", указал Рожанковский.

Некоторые специалисты ожидают в августе повторения кризиса 1998 года. Для России это будет иметь самые неприятные последствия. "Развивающиеся рынки падают, значит, автоматически снижаются и сырьевые рынки. А чем чревато для нас падение цен на нефть все мы хорошо понимаем. Все эти мировые события могут совпасть с нашим внутриэкономическим кризисом", ‑ отметил в интервью "Свободной прессе" глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.