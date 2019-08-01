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Доллар взлетит из-за нефти и санкций

Фото: www.globallookpress.com
Аналитики назвали главные причины падения российской валюты в августе

Риск введения ограничений в отношении российского госдолга и крупных игроков банковского сектора все еще сохраняет свою актуальность. Низкий спрос на черное золото может привести к резкому снижению цен. Эти два фактора могут негативно сказаться на курсе рубля в августе, предупреждают эксперты.

Накануне на Московской бирже курс рубля в отношении основных мировых валют менялся разнонаправленно. Доллар США вырос в цене на 12 коп., до 63,63 рубля. Евро тем временем подешевел на 32 коп., до 70,5 руб., свидетельствуют данные торговой площадки. Такая картина связана с резким укреплением доллара на глобальном уровне.

Аналитики говорят, что США могут использовать любой повод, чтобы ужесточить санкционные меры против нашей страны, например, вновь обвинить власти РФ в поддержке президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Санкции на российский госдолг и запреты долларовых расчетов для крупных российских банков могут отправить рубль в достаточно широкий девальвационный канал 75-85 руб. за доллар",

сообщил РИА "Новости" аналитик компании "БКС премьер" Антон Покатович.

Фото: pixabay.com

С ним согласны его коллеги. Введение новых санкций США окажет настолько мощное давление на курс рубля, что доллар начнет торговаться в диапазоне 65-70 руб., считает Константин Кочергин из банка "Восточный". В условиях санкционных рисков возможно повторение прошлогоднего сценария, когда курс рубля рухнул в течение несколько дней сразу на 10% на опасениях роста введения новых санкций, указал Гельды Союнов из Альфа-банка.

Ожидания глобального замедления экономики предполагают падение спроса на нефть, или, как минимум, отсутствие роста его потребления. В условиях увеличения добычи в США и некоторых других странах на рынке может появиться избыточное предложение, которое способно опустить стоимость нефти до уровня $40-50 за баррель марки Brent.

"Возможный срыв торговых переговоров США с Китаем приведет к резкому пересмотру перспектив глобального роста, что вызовет снижение цен на нефть; повышение тарифов на китайские товары, поступающие в США, спровоцирует ускорение инфляции и может лишить ФРС возможности далее снижать учетную ставку. В этом случае я ожидаю укрепления доллара до отметки 67 рублей, евро будет выше 74 рублей", ‑ предупредил эксперт ИК "Регион" Валерий Вайсберг.

Андрей ФИЛАТОВ
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