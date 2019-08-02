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Доллар и евро рванули ввысь

Фото: www.globallookpress.com
К падению российской валюты привели действия Трампа

Обострение торгового конфликта между США и Китаем привели к резкому падению курсов валют стран с развивающимися экономиками. Дополнительным негативным фактором для рубля стало введение очередного пакета санкций по "делу Скрипалей".

В ходе последних на этой неделе торгов на Московской бирже "россиянин" резко слабеет к основным мировым валютам. По состоянию на 11:58 мск доллар вырос в цене на 53 коп., до 64,88 рубля. Евро подорожал на 65 коп. и достиг отметки 71,98 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.

Эксперты связывают ослабление российской валюты с заметным ухудшением внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, передает "Интерфакс". Первого августа глава Белого дома пообещал ровно через месяц ввести новые пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год. Новые пошлины, по словам Дональда Трампа, коснутся товаров, в отношении которых они еще не вводились. Пошлины в размере 25% уже действуют в отношении товаров из Китая, импортируемых на сумму $250 млрд в год.

Другим негативным для рубля фактором стало введение против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери. Накануне президент США подписал указ, предполагающий введение ограничительных мер в отношении стран, которые нарушают закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.

Цены на нефть эталонных марок сегодня постепенно восстанавливаются после самого сильного за последние четыре года обвала накануне, вызванного новостями о планах США ввести новые пошлины на импорт китайских товаров. Падение стоимости черного золота также повлияло на снижение курса рубля.

Андрей ФИЛАТОВ
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